Прогноз погоды в Израиле на 8 июля: жарко и солнечно

Фото: Flash 90

Синоптики заявили, что в Израиле завтра ожидается небольшое, почти незаметное потепление, однако ночью температура упадет сильнее, чем обычно. В водоемах ожидается легкое волнение и небольшая высота волн.

Согласно прогнозу синоптиков, завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 4.5 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность экстремальная. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +30°С днем, +20°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +21°С ночью;

Хайфа: ясно, +27°С днем, +20°С ночью;

Беэр-Шева: ясно, +34°С днем, +19°С ночью;

Эйлат: переменная облачность, +40°С днем, +26°С ночью;

Тверия: ясно, +37°С днем, +23°С ночью. На пляжах Израиля температура воды 7 июля составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 80-100 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 80-100 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 80-100 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 80-100 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер южный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см.

Ветер юго-западный, скорость 10-30 км/ч. Температура воды в Мертвом море в районе 29°С. Ранее наш сайт сообщал, что ученые приблизились к разгадке тайны последнего ледникового периода. Кроме того, мы писали, что ученые рассказали, как можно спасти Землю от глобального потепления.

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Автор материала: Аарон Шендецкий