Прогноз погоды в Израиле на 9 июня: тепло и ясно

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В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 9 июня, согласно которым температура останется на вчерашних значениях. Ожидается жаркая, безоблачная погода.

Синоптики составили прогноз погоды на понедельник, 9 июня. Завтра на большей части территории страны повышение температуры, ясно, слабый ветер до 4.4 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность экстремальная. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +31°С днем, +20°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +19°С ночью;

Хайфа: ясно, +26°С днем, +17°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +37°С днем, +19°С ночью;

Эйлат: ясно, +40°С днем, +26°С ночью;

Тверия: ясно, +35°С днем, +21°С ночью. На пляжах Израиля температура воды 9 июня составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 25°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см.

Ветер северо-западный, скорость 10-30 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 25°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер северо-западный, скорость 10-30 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см.

Ветер северо-западный, скорость 10-30 км/ч.

: вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер северо-западный, скорость 10-30 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 26°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч. «Курсор» ранее передавал, что усиление жары повышает смертность в Израиле. Также сообщалось, что изменение климата может быть более быстрым, чем прогнозировалось.

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Автор материала: Аарон Шендецкий