Прогноз погоды в Израиле на 9 июня: тепло и ясно

22:02, Вчера
Погода, Новости Израиля
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Фото: pixabay.com

В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 9 июня, согласно которым температура останется на вчерашних значениях. Ожидается жаркая, безоблачная погода.

Синоптики составили прогноз погоды на понедельник, 9 июня. Завтра на большей части территории страны повышение температуры, ясно, слабый ветер до 4.4 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность экстремальная.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: ясно, +31°С днем, +20°С ночью;
  • Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +19°С ночью;
  • Хайфа: ясно, +26°С днем, +17°С ночью;
  • Беэр Шева: ясно, +37°С днем, +19°С ночью;
  • Эйлат: ясно, +40°С днем, +26°С ночью;
  • Тверия: ясно, +35°С днем, +21°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 9 июня составит:

  • Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 25°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см.
    Ветер северо-западный, скорость 10-30 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см.
    Ветер северо-западный, скорость 10-30 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
    Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 26°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.
    Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч.

«Курсор» ранее передавал, что усиление жары повышает смертность в Израиле.

Также сообщалось, что изменение климата может быть более быстрым, чем прогнозировалось.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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