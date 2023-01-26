100-летняя британка поделилась своим секретом долголетия

Женщина призналась, что у нее была насыщенная и яркая жизнь.

100-летняя жительница английского города Честер (Великобритания) Олив Вестерман поделилась секретом долголетия. Оказалось, что дело не в питании и занятии спортом.

Об этом сообщает издание Metro.

Женщина призналась, что у нее была весьма насыщенная жизнь, она жила в Сингапуре, затем долгое время путешествовала по миру вместе с мужем. Будущие супруги познакомились в церкви, которую оба посещали каждое воскресенье.

«Однажды после службы мы разговорились и сразу же нашли общий язык. Больше всего я любила его добрый и мягкий характер, а также то, что он всегда старался помочь другим», — рассказывает британка.

Вестерман много лет работала медсестрой в детском саду и считает, что именно общение с детьми помогло ей сохранить молодость души.

Своему почтенному возрасту долгожительница дала неожиданное объяснение: по ее словам, она смогла прожить больше других, потому что избегала общения с незнакомыми мужчинами. Думаю, что лучший совет, который я могу дать, — это просто быть счастливой и довольной жизнью, и по максимуму использовать то, что у вас есть.

Сейчас женщина живет в доме престарелых. Сотрудники учреждения подарили Вестерман на юбилей коробку шоколадных конфет и флакон духов Estee Lauder, которые раньше она получала на праздники от мужа.

«Я действительно не могу поверить, что мне уже 100 лет. Это удивительное чувство», — говорит долгожительница.

«Курсор» писал ранее, что специалисты Центра Чарльза Перкинса Сиднейского университета установили, что всего несколько коротких всплесков физической активности в день могут заменить спортзал и снизить риск преждевременной смерти, тем самым продлив жизнь.