Ученые из Сиднея выяснили новый неожиданный путь к долголетию

Специалисты много говорят о пользе физических упражнений для долголетия. Но, оказывается, их вполне может заменить ежедневная повседневная активность.

Специалисты Центра Чарльза Перкинса Сиднейского университета установили, что всего несколько коротких всплесков физической активности в день могут заменить спортзал и снизить риск преждевременной смерти, тем самым продлив жизнь.

Об этом пишет Daily Mail.

Исследователи измерили пользу для здоровья от «энергичной прерывистой физической активности», или VILPA. Это очень короткие приступы активной деятельности — от одной до двух минут. Но важно, чтобы человек с удовольствием делал их каждый день.

В пример ученые приводят бег к остановке, чтобы не опоздать на автобус, силовую ходьбу во время выполнения поручений или энергичные игры с детьми. В изучении использовалась данные наручных трекеров для измерения активности более 25 тысяч британцев в течение недели. После этого данные о здоровье участников отслеживались в течение семи лет.

Как оказалось, всего три-четыре нагрузки по минуте-две каждый день были связаны с 40-процентным снижением смертности от всех причин и от рака, а также 49-процентным снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ведущий автор исследования Эммануэль Стаматакис говорит, что его группе удалось доказать преимущества ежедневной краткосрочной активности. Она, по его словам, заменить спортзал, конечно, не может, но наравне с занятиями спортом, продлит вашу жизнь и снизит риски развития болезней.

Кроме этого, медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.

Напомним, что эксперты назвали утренние привычки, которые приближают смерть.