12-летний мальчик впал в кому, пытаясь повторить тикток челлендж

В Великобритании мальчик получил черепно-мозговую травму и сейчас находится в коме из-за того, что попытался повторить челлендж в популярной социальной сети.

С 12-летним мальчиком Арчи Баттерсби из Великобритании произошло чрезвычайное происшествие. Ребенка нашли без сознания в собственном доме, после того, как он попытался принять участие в популярном тикток челлендж.

Об этом сообщает BBC.

Мать обнаружила своего сына 7 апреля 2022 года, тогда они планировали пойти вместе в кинотеатр, но мальчика пришлось срочно вести в Королевскую лондонскую больницу. С тех пор родители судятся с врачами, которые настаивают на том, чтобы отключить ребенка от аппарата жизнеобеспечения, потому что констатируют у него смерть мозга.

Родители рассказали, что до трагедии 12-летний Арчи был очень активным ребенком и занимался единоборствами, а когда увидел, как спортсмены молятся перед боями, заинтересовался христианством.

Известно, что врачи говорят о том, что мальчика нужно отключить от аппарата и предложили анализ, который бы доказал, что он мертв. Но семья ребенка не дала на это согласия. Больница тогда обратилась в Высший суд, чтобы получить разрешение на проведение подобного теста. Но его так и не провели, что повлекло за собой дальнейшие судебные разбирательства.

Согласно постановлению суда 13 июня, Арчи мертв с 31 мая, на что указывает датированное этим днем ЦРТ. По решению, мальчика необходимо отключить от аппарата искусственного жизнеобеспечения. И несмотря на апелляции родителей и обращение в Комитет Конвенции о правах лиц с инвалидностью ООН, Апелляционный суд поддержал решение об отключении Арчи от аппарата.

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