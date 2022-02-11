2021 год стал рекордным по числу антисемитских инцидентов в Великобритании

Количество антисемитских инцидентов в Великобритании достигло рекордного уровня в прошлом году, что было вызвано реакцией на рост насилия в Израиле и Газе

Годовой отчет Community Security Trust (CST), который консультирует примерно 280 000 британских евреев по вопросам безопасности, показал, что в 2021 году было зарегистрировано 2255 антисемитских инцидентов, что на 34% больше, чем в предыдущем году.

Об этом передает Reuters.

«Эти рекордные уровни антиеврейского расизма, о которых наша еврейская община сообщила CST и полиции, показывают, насколько тяжелым был прошлый год для евреев на территории всей Великобритании», — сказал исполнительный директор Community Security Trust Марк Гарднер.

В отчете указывается, что число инцидентов резко возросло, когда усилился конфликт между Израилем и палестинскими боевиками. В мае 2021 года было заявлено о 661 инциденте, что является рекордным количеством за один месяц; в июне было сообщено о еще 210 инцидентах. Треть всех происшествий была связана с языком или взглядами, касающимися проблем на Ближнем Востоке, или включала антисионистские мотивы.

CST также сообщил, что было зарегистрировано 176 насильственных нападений, что на 76% больше, чем годом ранее. В отчете подробно рассказано о том, что ряд лиц подверглись осуждению за антиеврейские преступления. Кроме того, один человек был заключен в тюрьму за создание неонацистской группы, поощрявшей «искоренение еврейского народа», а второй — за размещение антисемитских самодельных материалов. «Эти статистические данные шокируют и являются суровым напоминанием о том, что расизм и антисемитизм не искоренен», — отметила министр внутренних дел Прити Патель.

Как ранее писал Курсор, лидер мексиканских евреев стал жертвой антисемитских преступлений.

Также Курсор сообщал, что в Великобритании антисемиты призывали насиловать еврейских женщин.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.