44% американцев считают, что «правительство США контролируется тайным культом» — опрос

Особенно большой процент американцев считает, что правительство США контролируется сектой или глобальной сетью, которая дергает за ниточки и принимает важные решения для американской нации.

Джоэл Бенансон, американский социолог, работавший с бывшим президентом США Бараком Обамой, провел новый опрос, чтобы проверить, сколько американцев верят в теорию заговора организации QAnon, которая утверждает, что тайный культ контролирует американское правительство.

Результаты его тоже удивили. Новый опрос показывает, что 44% считают, что «правительство США контролируется тайным культом», а 59% граждан по-прежнему считают, что «США — сильная демократия».

Согласие в основном очевидно среди избирателей-республиканцев, 53% которых согласились с утверждением. Среди избирателей-демократов с этим утверждением согласились 37% граждан, в то время как 41% независимых избирателей также выразил согласие с тем, что американское правительство контролируется тайным культом.

Однако 59% заявили, что «Соединенные Штаты по-прежнему являются сильной демократией», в том числе 66% избирателей Демократической партии, 55% республиканцев и еще 54% независимых избирателей.

«Учитывая тот факт, что США — самая сильная демократия в мире, мы хотели посмотреть, насколько такой язык может привлечь людей», — сказал Бенансон о цели опроса.

Другие данные опроса показали, что наиболее важными проблемами для граждан США являются экономика и инфляция, а также права женщин, в том числе право на аборт. 36% респондентов обвинили экономическую политику президента США Джо Байдена в высокой инфляции в США.

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