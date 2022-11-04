Стало известно, с кем из израильских политиков США не хотят сотрудничать

По информации 12 канала, руководство США и Запада с опаской рассматривают предстоящую работу с министерствами безопасности Израиля.

Официальные лица США и западных стран передали Израилю сообщение, что сотрудничество с некоторыми политиками, которые могут возглавить после выборов определенные министерства, будет значительно затруднено.

Об этом сообщает 12 канал.

Если во главе ведомств станут лидер «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир и председатель «Религиозного сионизма» Бецалель Смотрич, то сотрудничество «будет ограниченным».

С точки зрения Соединенных Штатов, если Бен-Гвир будет назначен министром внутренней безопасности, возникнет «проблематичная ситуация» из-за возможного ограничения сотрудничества между израильской полицией и американским ФБР.

Помимо возможных осложнений с западными странами и США, нельзя не вспомнить тяжелый разговор, состоявшийся между Бен-Гвиром и генеральным комиссаром полиции Коби Шабтаем на фоне массовых беспорядков, прошедших по стране во время военной антитеррористической операции «Страж стен».

В частности, комиссар обвинил лидера «Оцма Иегудит» в провокациях, приведших к «интифаде», а Бен-Гвир, не оставшись в долгу, призвал Шабтая уйти в отставку.

При этом нет сомнений в том, что американцы также понимают важность сохранения и поддержки демократии», поскольку фактически каждый пятый солдат и более полумиллиона человек проголосовали, чтобы Смотрич и Бен-Гвир получил портфели.

Ранее Курсор писал, кто получит портфели в правительстве Нетаниягу. Этап распределения портфелей будет непростым, и на каждое место претендует по несколько кандидатов как от партий блока, так и от самого Ликуда.