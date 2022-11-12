44 дома, церковь и бассейн: в Испании продают целую деревню

В северо-западной части Испании выставили на продажу небольшую деревню с 44 домами, церковью, школой, общественным бассейном и другими зданиями. Продают ее по цене однокомнатной квартиры — 260 тысяч евро.
Об этом сообщает издание BBC.
Речь идет о деревне Сальто-де-Кастро, расположенной в провинции Самора неподалеку от границы с Португалией. На объявление уже откликнулось более 300 человек.
Отмечается, что в деревне насчитывается всего 44 жилых дома, также есть церковь, гостиница и даже казармы. Многие постройки в населенном пункте типичные для провинциальных испанских городков. Но сейчас все они заброшены и пустуют.
В испанской деревушке никто не проживает более 30 лет. Сейчас ею владеет 80-летний мужчина, который собирался развивать в ней туризм, но его планы так и не реализовались из-за экономического кризиса. Он не в состоянии содержать целую деревню, поэтому решил ее продать.
Среди желающих приобрести Сальто-де-Кастро есть люди из Франции, России, Бельгии и Великобритании. Владелец подчеркнул, что один из претендентов на покупку уже внес предоплату.
Известно, что ранее Сальто-де-Кастро продавался за, 6,5 миллионов евро. Цену пришлось снизить из-за плохого состояния некоторых построек, а также из-за отсутствия интереса со стороны покупателей недвижимости.
«Курсор» писал ранее, что на популярном испанском курорте пьяных туристов будут спасать из воды за деньги.