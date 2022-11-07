На популярном испанском курорте пьяных туристов будут спасать из воды за деньги

В последние годы спасателям Сан-Себастьяна приходится все чаще спасать из воды горе-туристов, решивших искупаться в состоянии алкогольного опьянения.

Власти популярного курортного города Сан-Себастьян в Испании намерены брать деньги за спасение пьяных туристов из воды, если будет доказано, что на момент происшествия они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом пишет портал Новости N.

Отмечается, что на данный момент прорабатывается соответствующий закон, который позволит взымать соответствующую плату.

В частности, местные власти жалуются, что в последние годы приходится все чаще спасать из воды горе-туристов, решивших искупаться в состоянии алкогольного опьянения, но переоценивших свои силы. Такие действия не только подвергают риску спасателей и отвлекают их от другой важной работы, но и влетают в круглую сумму.

Так, в апреле 2022 года спасателям пришлось посреди ночи спасать двух пьяных мужчин, которых отнесло течением от берега. Для проведения спасательной операции были задействованы 20 человек, а ее стоимость обошлась городскому бюджету в 6000 евро.

«Я бы хотел никогда не брать ни единого евро, фунта или доллара. Цель здесь состоит в том, чтобы предотвратить подобные инциденты. Конфронтационный характер этого закона направлен на то, чтобы заставить людей дважды подумать», – отметил член городского совета Сан-Себастьяна, отвечающий за безопасность граждан, Мартин Ибабе.

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