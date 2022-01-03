Во Франции средства контрацепции сделают бесплатными для женщин

Покупка противозачаточных средств жительницами Франции в возрасте от 18 до 25 лет будет покрываться государственным медицинским страхованием.

Бесплатные противозачаточные средства для всех женщин моложе 25 лет будут доступны во Франции с субботы, причем эта схема будет распространяться и на детей до 18 лет.

Это необходимо для того, чтобы молодые женщины не прекращали принимать противозачаточные средства из-за того, что не могут позволить себе их купить.

Схема, которой могут воспользоваться три миллиона женщин, включает таблетки, внутриматочные спирали, противозачаточные пластыри и другие методы приема стероидных гормонов.

Во Франции уже существуют бесплатные противозачаточные средства для несовершеннолетних.

Курсор также писал, что во Франции в новогоднюю ночь хулиганы сожгли 870 авто. Более 870 автомобилей были подожжены хулиганами в новогоднюю ночь во Франции. Полиция арестовала 440 человек. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Кроме того, Франция осудила запуск Ираном космической ракеты. Франция в пятницу осудила запуск Ираном ракеты со спутником, заявив, что это «прискорбно», поскольку ядерные переговоры с мировыми державами продвигаются.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.