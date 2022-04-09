70% американцев видят в россии врага — исследование

Согласно новому исследованию Pew Research, продолжающееся российское вторжение в Украину вызвало серьезный сдвиг общего общественного мнения США в сторону москвы: подавляющее большинство (70%) американцев теперь считают Россию врагом. Это резкое увеличение мнений по сравнению с началом 2022 года, когда только 41% американцев считали россию врагом США.

Мало того, что большинство американцев считают россию врагом, подавляющее большинство американцев (92%) также отрицательно относятся к россии, при этом 69% выражают очень неблагоприятные взгляды — это на 28% больше, чем в 2020 году.

Взгляды на россию разделены по партийным линиям в очень небольшой степени: и большинство демократов (72%), и республиканцев (69%) одинаково негативно относятся к россии.

Когда американцев спросили об угрозе, исходящей от москвы, большинство как демократов, так и сторонников демократов (66%), а также республиканцев и сторонников республиканцев (61%) согласились, что россия представляет собой серьезную угрозу для США. В 2020 году так думали только 48% республиканцев и 68% демократов.

В целом, взгляды республиканцев на россию изменились более радикально, чем демократы. В настоящее время 67% республиканцев крайне негативно относятся к россии, но в 2020 году их было чуть меньше трети (32%).

Интересно, что с 2018 по 2016 год, особенно после аннексии Крыма россией, республиканцы были больше обеспокоены россией, чем демократы, хотя с годами этот межпартийный раскол менялся, расширялся и впоследствии сокращался.

По данным Pew, только 7% доверяют президенту россии владимиру путину и только 6% доверяют ему. При этом президенту Украины Владимиру Зеленскому большинство американцев (72%) выразили доверие.

Еще одно важное изменение в отношении американской общественности к россии заключается в том, что, хотя отношение к россии никогда не было особенно позитивным (действительно, доля американцев, считающих, что россия вообще не представляет угрозы интересам США, никогда не превышала 10%, согласно исследованию), их считали не столько врагами, сколько конкурентами. Всего два месяца назад, по данным Pew, 49% американцев считали россию конкурентом, 41% считали ее врагом, а 7% называли ее партнером. Цифры сейчас совсем другие: 70% считают россию врагом, 24% считают ее конкурентом и только 3% считают ее партнером.

Ранее Курсор писал, что США вводят новые санкции в отношении россии и Беларуси. Байден подписал «Закон о прекращении импорта российской нефти», запрещающий импорт энергетических продуктов из россии, и «Закон о приостановлении нормальных торговых отношений с россией и Беларусью», цель которого — усиление торговых и правозащитных санкций.

Также из-за санкций россию ожидают высокая инфляция и глубокая рецессия. путин загнал свою страну в глубочайший кризис, ни одна пропаганда вскоре не сможет скрыть масштаб разрушительных последствий для экономики.

Курсор также сообщал, что россию ждет дефолт уже 4 мая. россия не смогла выплатить платежи 4 апреля по обслуживанию своего государственного долга. По оценкам экономистов, она не сможет выполнить это в течение месяца, что приведет к дефолту рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!