США вводят новые санкции в отношении россии и Беларуси

Соединенные Штаты, как и Европейский союз, продолжают вводить новые санкции против россии*.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал два законопроекта, в рамках которых будут введены новые дополнительные санкции в отношении россии* и Беларуси, сообщил Белый дом.

В заявлении говорится, что Байден подписал «Закон о прекращении импорта российской нефти», запрещающий импорт энергетических продуктов из россии, и «Закон о приостановлении нормальных торговых отношений с россией и Беларусью», цель которого — усиление торговых и правозащитных санкций.

Оба закона связаны с агрессией россии в Украине. Накануне эти законопроекты были одобрены Конгрессом США.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявляла, что новые санкции — «то, что президент поддерживает и к чему призывал».

На этой неделе администрация Байдена уже объявила о санкциях в отношении крупнейших российских фининститутов и ряда лиц, связанных с руководством рф.

Евросоюз также ввел новый пакет санкций против россии. В частности, под санкции попадают более 200 физлиц и 18 организаций. Новые санкции затронули предпринимателей ЛНР и ДНР, а также членов семей лиц, которые уже находились под санкциями.

Ранее Курсор писал, что из-за санкций россию ожидают высокая инфляция и глубокая рецессия. путин загнал свою страну в глубочайший кризис, ни одна пропаганда вскоре не сможет скрыть масштаб разрушительных последствий для экономики.

Курсор также сообщал, что россию ждет дефолт уже 4 мая. россия не смогла выплатить платежи 4 апреля по обслуживанию своего государственного долга. По оценкам экономистов, она не сможет выполнить это в течение месяца, что приведет к дефолту рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!