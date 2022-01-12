Ученые рассказали о самом необычном способе защиты от коронавируса

Как заявили ученые из Университета Глазго уверены, что риновирус, который после попадания в организм вызывает обычную простуду, может защитить человека от коронавируса. Понятно, что в данном случае речь не идет о стабильном иммунитете, но при нахождении риновируса в организме, коронавирус не сможет проникнуть и начать развиваться.

Об этом сообщает BBC.

Во время эксперимента в лабораторных условиях ученые одновременно заразили искуственную проекцию дыхательных путей человека и риновирусом, и коронавирусом. Эксперимент показал, что при получении доступа к клеткам, риновирус отталкивает коронавирус и дает ему попасть внутрь.

Важно, что это лишь лабораторный эксперимент, а потому в естественных условиях механизмы вирусов и организма могут действовать по-другому.

Ранее Курсор писал, что компания Modernа сделал важное заявление по поводу своей вакцины. Компания Modernа объявила о продлении срока действия вакцин Modernк Spikevax, которыми также пользуются и в Израиле, еще на два месяца (с 7 до 9 месяцев).

Также мы сообщали, что ученые выяснили, у кого больше шансов заразиться коронавирусом. По его словам, риск заражения любой вирусной инфекцией, в том числе COVID-19, возрастает при снижении общего иммунитета организма. Так, такие факторы, как хронический стресс, недостаток сна и курение приведут к большей уязвимости человека перед коронавирусной инфекцией.

Еще напомним, что онколог высказался о риске развития рака у болевших COVID-19.

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