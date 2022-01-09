Известный производитель вакцин рассказал, что людям придется сделать четвертую прививку

Moderna работает над вакциной, которая будет адаптирована к новому штамму Омикрон.

Как рассказал генеральный директор компании Moderna Стефан Бансел, эффективность третьей прививки вакцины от коронавируса может сильно снизится со временем. Поэтому людям придется прививаться и в четвертый раз. Особенно это актуально в свете распространения штамма Омикрон.

Об этом сообщает NBC.

По словам Бансела, кампании четвертой вакцинации начнут внедрять уже осенью этого года. Он сказал, что будет очень удивлен, если кажется, что иммунитет хорошо держится после третьей прививки очень продолжительное время.

Глава Moderna заявил, что его компания уже начала работу над вариантом вакцины, который был бы устойчивым перед штаммом Омикрон. По его словам, коронавируса больше никуда не денется, а потому людям придется с ним сосуществовать.

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