Канцлер Германии назвал своим главным приоритетом избежание эскалации в сторону НАТО

На вопрос, чего боится Германия, отказываясь поставлять Украине определенное оружие, Шольц ответил, что это «не вопрос страха, а вопрос политической ответственности».

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что главным приоритетом является обеспечение того, чтобы россия* «избегала эскалации» против НАТО.

«Введение бесполетной зоны, как они требуют, сделает НАТО воюющей стороной… Я давно говорил, что мы должны сделать все возможное, чтобы избежать прямой военной конфронтации между НАТО и такой хорошо вооруженной сверхдержавой, как россия, ядерной державой. Я сделаю все возможное, чтобы предотвратить эскалацию третьей мировой войны. Ядерной войны быть не должно», — сказала канцлер Германии.

Он также подчеркнул, что «для этой ситуации не существует учебника, из которого можно было бы узнать, когда мы будем считать себя частью войны» и что «еще предстоит извлечь уроки», поэтому сейчас важно, чтобы западные страны продумали все шаги и тесно координировали свои действия друг с другом.

«Предотвращение эскалации в сторону НАТО — мой главный приоритет. Вот почему я не вешаюсь на голоса и не позволяю себе раздражать надоедливыми звонками. Последствия ошибки будут драматичными», — добавил Шольц.

Курсор ранее писал, что США выделили пол миллиарда долларов на экономическую помощь Украине. Соединенные Штаты предоставят Украине новую помощь в размере 500 миллионов долларов, чтобы помочь правительству в Киеве продолжать выплачивать зарплаты, пенсии и предоставлять услуги, сообщил представитель Казначейства.

Также сообщалось, что эксперт оценил вероятность запуска ядерных ракет россией. Эксперт уверен, что россия не сможет скрыть подготовку к нанесению ядерного удара. Ее смогут заметить Западные разведслужбы, а потому у всех убудет время подготовиться.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!