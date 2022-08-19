Эрдоган не исключает политического диалога с Сирией

Президент Турции призвал к примирению между сирийскими властями и оппозицией. По его словам, Анкара не имеет цели «нанести поражение» Башару Асаду.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к примирению между сирийскими властями и оппозицией. По его словам, Анкара не имеет цели «нанести поражение» президенту Сирии Башару Асаду.

Эрдоган, в чпастности, призвал сирийские власти и оппозицию к примирению в гражданской войне, продолжающейся в стране 11 лет.

На прошлой неделе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что встретился со своим сирийским коллегой Файсалом Мекдадом в Белграде в октябре. Это было первый контакт между главами внешнеполитических ведомств двух стран с 2011 года.

Турция, граничащая с Сирией на юго-востоке, поддерживает оппозицию, которая добивается отстранения Асада от власти. В то же время Анкара стремится к расширению так называемой 30-километровой зоны безопасности у ее границ и проводит операцию против сирийских курдов, которых считает террористами.

Дамаск также не признает контроль курдов над территориями севера Сирии. Недавно Эрдоган заявлял о планах ужесточить наступление в регионе.

Сирийские власти контролируют две трети территории страны. Действующего президента Сирии поддерживают Россия и Иран.

Ранее Курсор сообщал, что россия продолжает уменьшать свою военную группировку в Сирии, перебрасывая войска в Украину. Это одновременно и хорошо, и плохо. Такую оценку дал эксперт Петр Черник.

По его словам, это говорит о том, что у путина заканчиваются ресурсы, которые он готовил для войны. Однако в москве не собираются отступать от намеченных планов по захвату Украины.

«Хорошая новость — действительно заканчиваются подготовленные ресурсы. Это не может нас не радовать. Плохая новость – противник не собирается отступать как минимум от тех оккупированных территорий, которые есть по факту у него сегодня», — объяснил Черник.