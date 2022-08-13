Россия стягивает свои войска и технику из Сирии для отправки на войну в Украину

Эксперт рассказал, что у российской федерации уже заканчиваются подготовленные ресурсы. Однако москва не собирается отступать от планов по захвату Украины.

Российская федерация* продолжает уменьшать свою военную группировку в Сирии, перебрасывая войска в Украину. Это одновременно и хорошо, и плохо.

Такую оценку дал эксперт Петр Черник.

По его словам, это говорит о том, что у путина заканчиваются ресурсы, которые он готовил для войны. Однако в москве не собираются отступать от намеченных планов по захвату Украины.

Эксперт рассказал, что войска, которые были отправлены в Сирию в 2015 году, были наиболее боеспособной группировкой.

«Хорошая новость — действительно заканчиваются подготовленные ресурсы. Это не может нас не радовать. Плохая новость – противник не собирается отступать как минимум от тех оккупированных территорий, которые есть по факту у него сегодня», — объяснил Черник.

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