Россия стягивает свои войска и технику из Сирии для отправки на войну в Украину

Российская федерация* продолжает уменьшать свою военную группировку в Сирии, перебрасывая войска в Украину. Это одновременно и хорошо, и плохо.
Такую оценку дал эксперт Петр Черник.
По его словам, это говорит о том, что у путина заканчиваются ресурсы, которые он готовил для войны. Однако в москве не собираются отступать от намеченных планов по захвату Украины.
Эксперт рассказал, что войска, которые были отправлены в Сирию в 2015 году, были наиболее боеспособной группировкой.
«Хорошая новость — действительно заканчиваются подготовленные ресурсы. Это не может нас не радовать. Плохая новость – противник не собирается отступать как минимум от тех оккупированных территорий, которые есть по факту у него сегодня», — объяснил Черник.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.
Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.
Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!