В Польше планируют как можно раньше завершить декоммунизацию

Кароль Навроцкий, возглавляющий Институт национальной памяти Польши, сообщил, что хочет максимально быстро финализировать процесс декоммунизации публичного пространства. По словам Навроцкого, за последние 3 месяца в Польше убрали 20 памятников советского периода, а всего планируют 60.

Он отмечает быстрый темп декоммунизации и то, что этот вопрос «нужно было решить давно».

Об этом сообщает «Польское радио«.

Глава Института национальной памяти Польши обещает компенсировать недостаточную активность декоммунизации в публичном пространстве, которая наблюдалась в течение последних лет. Кроме этого, Кароль упомянул о производствах, которые относятся ко временам Польской Народной Республики.

«До этого года существенно возросло количество обращений о снятии неприкосновенности с прокуроров и судей коммунистических времен. Возобновляем производство по делам невыясненных смертей 1980-х годов, потому что некоторые люди, служившие тогдашней тоталитарной системе, до сих пор функционируют в публичном пространстве», – поделился он.

Кроме этого, Навроцкий упомянул, что за период его деятельности на должности главы активизировалась деятельность, направленная не только на борьбу с символикой коммунизма.

«За последний год Институт национальной памяти безусловно изменился в некоторых сферах. Наша основная программная деятельность – архивистика, наука, издательское дело, образование, вручение награды «Свидетель истории» не изменились и остаются для нас важными», – сообщил он.

Кстати, недавно «Курсор» рассказывал, что в Польше специальный фонд по поиску сокровищ проведет раскопки золота, которое украли нацисты во время Второй мировой войны.