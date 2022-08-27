Эксперты рассказали, чем грозят обстрелы Запорожской АЭС россиянами

Эксперты полагают, что последствия обстрелов ЗАЭС могут быть очень серьезными и речь идет не только о ядерной катастрофе.

Российские военные продолжают обстреливать площадку Запорожской АЭС в Украине. В связи с этим, возрастает риск ядерной опасности и вероятность других ЧП.

Об этом пишет «РБК-Украина».

Россияне периодически обстреливают ЗАЭС, что уже привело к повреждению инфраструктуры станции. Из-за этого в дальнейшем могут произойти утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, а также высока и пожарная опасность.

Ко всему прочему, украинским энергетикам стало известно, что накануне приезда миссии МАГАТЭ, российские оккупанты усилили давление на персонал ЗАЭС — для неразглашения ими свидетельств о преступлениях оккупантов на станции и использовании ее в качестве военной базы.

Ранее «Курсор» писал о том, что в результате действий россии* впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети. Все это и правда может спровоцировать новую ядерную катастрофу и привести к выбросу радиации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!