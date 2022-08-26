США о ЗАЭС: россия может спровоцировать новый ядерный инцидент

По словам заместителя государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, Соединенные Штаты обеспокоены действиями россиян на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), так как все это может спровоцировать новую ядерную катастрофу и значительно увеличивает риск возможного выброса радиации.

Об этом сообщает CNN.

«россия создала серьезный риск ядерного инцидента, опасного выброса радиации, который может угрожать не только людям и окружающей среде Украины, а и повлиять на соседние страны и все международное сообщество», — сказала Дженкинс.

Дженкинс снова призвала власти рф прекратить любую военную деятельность вокруг Запорожской АЭС. Также она считает, что МАГАТЭ должно посетить АЭС, чтобы осмотреть объект.

Она также заявила, что у нее нет данных, подтверждающих информацию касательно того, что ЗАЭС отключили от сети.

«Мы очень обеспокоены отключением любой другой электростанции. Мы очень обеспокоены любой деятельностью, которая происходит, особенно и-за того, что мы не имеем адекватного доступа, чтобы увидеть, что на самом деле происходит и какое может быть немедленное влияние того, что там происходит», — отметила она.

«Мы все обеспокоены возможным ядерным инцидентом. Мы все обеспокоены возможной утечкой радиации из-за безответственных действий россии. Поэтому я бы просто сказала, что мы все это осознаем, и мы это учитываем», — отметила она.

ЗАЭС находится под контролем россиян с 4 марта. Они также контролируют город Энергодар, являющийся городом-спутником электростанции. Россияне несколько раз обстреливали территорию ЗАЭС. В результате обстрелов повреждения получили некоторые объекты. Власти Украины обратились за помощью к МАГАТЭ, чтобы разрешить конфликт и предотвратить ядерную катастрофу.

Ситуация на ЗАЭС: Зеленский ответил на предложение рф завезти миссию МАГАТЭ со стороны Крыма. По словам Зеленского, это было бы нарушением украинского законодательства. При этом Киев готов сделать коридор на временно оккупированную территорию.

Курсор писал о том, что российские оккупанты озвучили руководству Запорожской атомной электростанции требование об ограничении допуска персонала на станцию. На площадку пропускают только оперативный персонал, обеспечивающий функционирование энергоблоков.

Также Курсор сообщал, что по словам военного эксперта Алексея Мельника, риск возникновения ядерной катастрофы значительно увеличивается, если будет предпринята попытка военного освобождения Запорожской АЭС, которая оккупирована россиянами.

Ранее Курсор писал, что Владимир Зеленский призвал ООН обеспечить сохранность Запорожской АЭС.

Наш сайт писал, что эксперт рассказал, можно ли освободить Запорожскую АЭС военным путем.

Напомним, что в Украине озвучили причину обстрелов россиянами Запорожской АЭС.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!