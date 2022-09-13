Ученые предупреждают, что Земле грозит несколько климатических катастроф

Йохан Рокстрем из Потсдамского института исследований рассказал, что в будущем человечество может столкнуться с катастрофическими событиями.

Глобальное потепление является серьезной проблемой, из-за которой наша планета может столкнуться с чередой климатических катастроф. И некоторые процессы на Земле уже достигли точки невозврата из-за повышения температуры.

Об этом сообщает The Guardian.

Ученые обеспокоены, в первую очередь, быстрым таянием ледников Гренландии, потому что этот процесс увеличивает уровень океана. Кроме этого, уже произошло нарушение теплого течения Гольфстрим в Атлантическом океане, нарушился также режим дождей, в результате чего на планете усилились засухи.

Исследователи говорят, что при повышении температуры воздуха на 1,5 градуса Цельсия, в горах начнут активно таять ледники, а количество территорий на севере, которые покрыты лесами, уменьшится. Если температура станет выше на 2 градуса, то человечество столкнется с чередой катастрофичных событий.

Йохан Рокстрем из Потсдамского института рассказал, что мир стремительно идет к повышению температуры на 2-3 градуса, а это значит, что нужно быстрее предпринимать меры, чтобы сохранить пригодные для жизни условия, иначе потом будет поздно.

Самые опасные последствия ожидают планету от таяния ледяного щита в Гренландии, нарушение течения Гольфстрим, таяния ледников Антарктиды, исчезновение лесов не только на севере, но и в бассейне реки Амазонка, таяния вечной мерзлоты, когда вырвется наружу большое количество углерода и потеря зимнего морского льда в Арктике.

«Курсор» писал ранее, что эксперты составили список стран мира, на чьих территориях даже ввиду глобального потепления сохранится благоприятные условия для человеческого существования.