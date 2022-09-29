СМИ назвали причину отказа Apple от увеличения производства iPhone в 2022 году

Компания Apple обновила свои прогнозы продаж за несколько недель до выпуска iPhone 14. Падение спроса на новые гаджеты спровоцировало корпорацию принять решение о снижении темпов производства.

Компания Apple обновила свои прогнозы продаж за несколько недель до выпуска iPhone 14. Падение спроса на новые гаджеты спровоцировало корпорацию принять решение о снижении показателей производства.

Реализация iPhone упала в 2022 году, поэтому американская организация готова к более радикальным решениям.

Об этом 29 сентября сообщает Bloomberg.

Производитель электроники из Купертино якобы попросил поставщиков отказаться от усилий по увеличению сборки семейства продуктов iPhone 14 на 6 миллионов единиц во второй половине этого года. Вместо этого компания будет стремиться произвести 90 миллионов мобильных телефонов за этот период, что примерно соответствует уровню прошлого года и соответствует первоначальному прогнозу Apple следующим летом.

Агентство, ссылаясь на источники в компании, сообщает, что уровень спроса на более дорогие модели iPhone 14 Pro выше, чем на версии начального уровня, сильно упал. В сообщении говорится о том, что по крайней мере в одном случае поставщик Apple переводит производственные мощности с недорогих iPhone на модели премиум-класса. Эти новости спровоцировали негативные тенденции на американском фондовым рынке. Фьючерсы на фондовые индексы США упали после новостей, при этом контракты на Nasdaq 100 упали на 1,3%.

Глобальный спрос на персональную электронику также был подавлен растущей инфляцией, опасениями рецессии и разрушениями из-за войны на Украине. Согласно данным Market Tracker IDC, рынок смартфонов сократится в этом году на 6,5% до 1,27 миллиардов единиц. Эксперты отмечают, что ограничения предложения, сдерживающие рынок с прошлого года, ослабли, и отрасль перешла к рынку с ограниченным спросом.

Ранее «Курсор» сообщал, что Apple сняла с продажи прошлогодние iPhone 11, 12 с шильдиком mini и 13 Pro. Представители компании назвали причину такого решения.