80-летний президент Италии переизбран на второй срок

Президент Италии Серджио Маттарелла был отстранен от предстоящей отставки и в субботу был переизбран на второй семилетний срок в качестве главы государства, что положило конец дням политического тупика партийных лидеров, которые рисковали подорвать доверие к нации.
Ранее в субботу законодатели умоляли 80-летнего Маттареллу, который неоднократно заявлял, что не хочет второго мандата, изменить свое мнение после того, как законодатели в парламенте и региональные делегаты безрезультатно голосовали в течение нескольких дней, пытаясь достичь консенсуса по другим возможным кандидатам.
Маттарелла победил в восьмом туре голосования, набрав минимум 505 голосов, необходимых от 1009 имеющих право голоса великих выборщиков. В парламенте разразились аплодисменты, что побудило председателя Палаты депутатов прервать чтение бюллетеней. Затем подсчет возобновился, и Маттарелла набрал 759 голосов.
В кратком телевизионном заявлении из президентского дворца Квиринала Маттарелла сказал нации, что не может позволить своим личным желаниям возобладать над «чувством ответственности» во время «серьезной медицинской, экономической и социальной чрезвычайной ситуации», которую Италия пережила в связи с пандемией COVID-19. Он добавил, что намерен «интерпретировать ожидания и надежды наших сограждан».
Первый срок Маттареллы заканчивается в четверг. В преддверии президентских выборов на этой неделе Маттарелла даже снял квартиру в Риме, чтобы подготовиться к переезду из президентского дворца.
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