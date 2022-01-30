80-летний президент Италии переизбран на второй срок

Несмотря на то, что он неоднократно говорил, что не хочет оставаться на своем посту, Серхио Маттарелла ссылается на «чувство ответственности» после того, как законодатели не смогли достичь консенсуса по другому кандидату.

Президент Италии Серджио Маттарелла был отстранен от предстоящей отставки и в субботу был переизбран на второй семилетний срок в качестве главы государства, что положило конец дням политического тупика партийных лидеров, которые рисковали подорвать доверие к нации.

Ранее в субботу законодатели умоляли 80-летнего Маттареллу, который неоднократно заявлял, что не хочет второго мандата, изменить свое мнение после того, как законодатели в парламенте и региональные делегаты безрезультатно голосовали в течение нескольких дней, пытаясь достичь консенсуса по другим возможным кандидатам.

Маттарелла победил в восьмом туре голосования, набрав минимум 505 голосов, необходимых от 1009 имеющих право голоса великих выборщиков. В парламенте разразились аплодисменты, что побудило председателя Палаты депутатов прервать чтение бюллетеней. Затем подсчет возобновился, и Маттарелла набрал 759 голосов.

В кратком телевизионном заявлении из президентского дворца Квиринала Маттарелла сказал нации, что не может позволить своим личным желаниям возобладать над «чувством ответственности» во время «серьезной медицинской, экономической и социальной чрезвычайной ситуации», которую Италия пережила в связи с пандемией COVID-19. Он добавил, что намерен «интерпретировать ожидания и надежды наших сограждан».

Первый срок Маттареллы заканчивается в четверг. В преддверии президентских выборов на этой неделе Маттарелла даже снял квартиру в Риме, чтобы подготовиться к переезду из президентского дворца.

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