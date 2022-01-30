Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности

Сегодня, 30 января, Северная Корея завершила крупнейшую серию ракетных испытаний с 2017 года, отправив в космос баллистическую ракету средней дальности, что, как считается, приблизило обладающую ядерным оружием страну к возобновлению испытаний большой дальности.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что около 7:52 утра (22:52 по Гринвичу) из северокорейской провинции Джаганг в сторону океана у ее восточного побережья был запущен снаряд, предположительно являющийся одиночной баллистической ракетой.

Совет национальной безопасности Южной Кореи (СНБ), который созвал экстренное совещание под председательством президента Мун Чжэ Ина, заявил, что в испытании, по-видимому, участвовала баллистическая ракета средней дальности (БРСД), которую Северная Корея не испытывала с 2017 года.

По словам Мун, запуск приближает Северную Корею на шаг ближе к полной отмене введенного ею же моратория на испытания межконтинентальных баллистических ракет (МБР) самой большой дальности.

Он отметил, что шквал ракетных испытаний в этом месяце напоминает усиление напряженности в 2017 году, когда Северная Корея провела несколько ядерных испытаний и запустила свои крупнейшие ракеты, в том числе пролетевшие над Японией.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что он больше не связан мораторием, который включал прекращение испытаний ядерного оружия и был объявлен в 2018 году на фоне шквала дипломатических встреч на высшем уровне с тогдашним президентом США Дональдом Трампом.

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