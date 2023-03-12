81-летний американец прожил неделю в сугробе, поедая круассаны и конфеты

81-летний мужчина из Калифорнии, США, прожил почти неделю в ловушке в сугробе, питаясь только конфетами, круассанами и бискотти. Джерри Журе покинул свой горный дом в Биг-Пайн, штат Калифорния, 24 февраля, чтобы вернуться в свой семейный дом в Гарднервилле, штат Невада. Поездка в хорошую погоду заняла бы у него немногим более трех часов. Однако примерно через 30 минут после начала поездки математик и бывший сотрудник НАСА потерял контроль над своей машиной и застрял в сугробе на узком маршруте.

Об этом сообщает CNN.

Журе решил провести ночь в своей машине до того, как буря утихнет. Температура сильно упала, и у ветерана ВВС не осталось ничего, что могло бы согреть его, кроме легкого одеяла, легкой ветровки и гостиничного банного полотенца.

Журе остался в своей машине и использовал минимальное количество бензина и энергии аккумулятора, лишь изредка включая внедорожник для прогрева. Он выжил, съев несколько закусок, которые носил с собой, и иногда опускал окна, чтобы есть снег.

Однако, по словам его внука, аккумулятор автомобиля сдох на третий день, пока он поднимал электростеклоподъемники. В течение оставшейся части его катастрофического путешествия окно оставалось открытым на несколько дюймов.

Через четыре дня после того, как Журе покинул свой горный дом, в офис шерифа округа Иньо поступил звонок о пропавшем человеке. Пока суровая погода не стихла, поисково-спасательная группа не могла начать спасательную операцию. Только через шесть дней власти обнаружили сообщение с мобильного телефона мужчины, что позволило им сосредоточить свои поиски и в конечном итоге привело к его спасению.

Самолет Калифорнийского дорожного патруля обнаружил его автомобиль под слоем снега и доставил его в больницу. Журе пролежал в больнице несколько часов, признаков переохлаждения у него не было. «Медсестры были в шоке от того, насколько в хорошем состоянии были его жизненно важные органы», — сказал его внук каналу CNN.

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