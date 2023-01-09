Кипит и опустошен: Принц Уильям отреагировал на скандальные мемуары брата

Эксперты уверены, ссоры не миновать — Уильям пока не может простить брата.

Появилась первая информация о том, как принц Уэльский Уильям отреагировал на скандальные мемуары своего младшего брата, принца Гарри.

Об этом пишет Page Six.

Сообщается, о том, что старший сын британского короля Карла III очень взбешен из-за горы обвинений, которые были озвучены в мемуарах принца Гарри «Spare».

Королевская эксперт Кэти Николлс отмечает, что «Уильям кипит и опустошен тем, что сделал Гарри. И просто не может простить Гарри то, что он написал».

В долгожданных мемуарах герцог Сассекский пишет, что его брат физически напал на него во время ссоры из-за Меган Маркл.

«Все произошло так быстро. Очень быстро. Он схватил меня за шиворот и повалил на пол», – признается младший сын принцессы Дианы.

«Я приземлился на собачью миску, которая треснула под моей спиной, куски врезались в меня. Какое-то мгновение я полежал, ошарашенный, а потом встал и сказал ему выйти», — добавляет герцог.

В частности, принц Гарри утверждал, что в результате нападения он получил видимую травму спины.

По мнению автора книги «Новая королевская семья: Наследие королевы Елизаветы и будущее короны» Николлса, отмечает, что британские роялы «готовились к чему-то грубому, чему-то взрывному», но, скорее всего, не были готовы к критике общественности после опубликования скандальных мемуаров принца Гарри.

Ранее курсор уже писал об очередных откровениях принца Гарри. В частности, тот заявил, что Уильям и Кейт Миддлтон сказали ему надеть нацистский костюм.