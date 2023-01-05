«Выли от смеха»: принц Гарри заявил, что Уильям и Кейт Миддлтон сказали ему надеть нацистский костюм

Герцог Сассекский утверждает в новой книге, что пара «выла от смеха», когда увидела его в костюме.

Принц Гарри сделал сенсационное заявление в своей книге, возложив часть вины за свой скандал с нацистской униформой на своего брата принца Уильяма и его жену Кейт Миддлтон. Он написал об этом в своих новых мемуарах, сообщают источники Page Six.

Герцог Сассекский утверждает, что принц и принцесса Уэльские «взвыли от смеха», когда увидели его наряд для вечеринки 2005 года.

Гарри было 20 лет, когда газета The Sun опубликовала на первой полосе фотографию, на которой он был одет как нацистский солдат с красной повязкой на руке с большой свастикой.

FLASHBACK The Sun shows Prince Harry wearing Nazi uniform via https://t.co/ZW6kgpZPda https://t.co/ySGIOqAivj pic.twitter.com/jDmlaBaMQ0 — Nathaniel Lee (@NJL1980) July 1, 2020

Снимок был сделан на костюмированной вечеринке на тему «Родной и колониальный», где Уильям тоже был гостем и был одет в самодельный костюм льва.

В одном из фрагментов книги, полученном изданием Page Six, Гарри написал, что, выбирая наряд между двумя костюмами — униформой пилота или нацистской униформой, — он решил посоветоваться с братом.

«Я позвонил Вилли и Кейт, спросил, что они думают. Они сказали, нацистская форма», — написал Гарри, добавив, что когда он пошел домой и примерил ее для них, они взорвались от смеха.

Королевский историк Роберт Лейси ранее писала, что первый признак проблем между братьями появился именно тогда, когда Гарри был вынужден нести на себе основную тяжесть общественного возмущения из-за своего нацистского костюма, хотя Уильям помог выбрать наряд.

«Это заставило Гарри чувствовать себя обиженным и даже отчужденным», — написала Лейси, утверждая, что Уильям был тем, кто «уговорил» Гарри на его «заблудшие и саморазрушительные пути».

Герцог Сассекский выразил раскаяние за свою оплошность 2005 года в третьем эпизоде ​​нового документального шоу Netflix «Гарри и Меган».

Он сказал, что встречался с главным раввином, а также разговаривал с пережившим Холокост в рамках усилий по возмещению ущерба, нанесенного оплошностью.

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