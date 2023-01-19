В россии разрешили критиковать путина, но не всем

В россии путин — это чуть ли не божество, о котором говорить плохо является плохой приметой. Однако война меняет правила большой игры, и теперь в кремле дали добро на критику главы государства

Совсем недавно в россии* приняли беспрецедентные меры, которые связаны с критикой главы государства владимира путина. Много десятилетий до этого в рф можно было говорить о путине, как о покойнике, — либо хорошо, либо никак.

Однако сейчас все изменилось, но не так, как хотелось бы рядовым гражданам россии. Подробнее об этом информируют в Институте изучения войны (ISW).

Американские аналитики уверенны, что отдельным военным личностям, таким как главе частной военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину и террористу Игорю Стрелкову-Гиркину, позволили жестко отзываться о главнокомандующем армии рф. И за это не предусмотрена никакая ответственность.

Собственно, это было понятно давно, особенно по стримам Гиркина в YouYube, который в каждом видео осуждал действия высшего военного руководства.

Напомним, что Путин выступит с важным заявлением о войне в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!