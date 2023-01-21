ВСУ мощно отработали по позиции россиян в блиндаже: видео облетело сеть

18:50, Сегодня
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Фото: МВД Украины

Российские захватчики обречены на провал в войне с Украиной. И этому есть уйма причин и масса видео доказательств

Война в Украине идет своим чередом, периодически позволяя мировому сообществу заглянуть в закулисье театра военных действий. И эти действия свидетельствуют о моральном облике армии рф* и о перспективах украинской армии в дальнейших военных операциях.

Так недавно, в сети появилось видео, на котором Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по позициям российских военных. В результате огневого удара часть россиян была уничтожена.

На видео показано, как разведка обнаружила группировку оккупантов, и момент нанесения по вражеским позициям артиллерийского удара. Украиские военные накрыли блиндаж с оккупантами, вследствие чего враг понес потери среди личного состава.

Данная огневая операция принадлежит 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.

Напомним, что ВСУ готовятся защищать Чернобыльскую зону отчуждения в Украине: есть риск наступления российской армии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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