ВСУ мощно отработали по позиции россиян в блиндаже: видео облетело сеть

Война в Украине идет своим чередом, периодически позволяя мировому сообществу заглянуть в закулисье театра военных действий. И эти действия свидетельствуют о моральном облике армии рф* и о перспективах украинской армии в дальнейших военных операциях.

Так недавно, в сети появилось видео, на котором Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по позициям российских военных. В результате огневого удара часть россиян была уничтожена.