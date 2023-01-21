ВСУ мощно отработали по позиции россиян в блиндаже: видео облетело сеть

Война в Украине идет своим чередом, периодически позволяя мировому сообществу заглянуть в закулисье театра военных действий. И эти действия свидетельствуют о моральном облике армии рф* и о перспективах украинской армии в дальнейших военных операциях.
Так недавно, в сети появилось видео, на котором Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по позициям российских военных. В результате огневого удара часть россиян была уничтожена.
На видео показано, как разведка обнаружила группировку оккупантов, и момент нанесения по вражеским позициям артиллерийского удара. Украиские военные накрыли блиндаж с оккупантами, вследствие чего враг понес потери среди личного состава.
Данная огневая операция принадлежит 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.
Напомним, что ВСУ готовятся защищать Чернобыльскую зону отчуждения в Украине: есть риск наступления российской армии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!