ВСУ готовятся защищать Чернобыльскую зону отчуждения в Украине: есть риск наступления российской армии

Почти 11 месяцев длится российско-украинская война, в ходе которой россия* пытается оккупировать земли Украины. Для украинцев эта война стала освободительной от гнета правонаследницы советского союза, которая считает, что имеет право претендовать на территории всех бывших республик.

Вооруженные силы Украины пытаются укрепить оборону своего государства. В последнее время в сети ходит информация о том, что россияне готовятся совершить очередную попытку масштабного наступления на Украину со всех сторон. Украинская армия пытается обеспечить максимальные меры безопасности, и даже в Чернобыльской зоне отчуждения проводятся тренировки.

К слову, именно через эту местность в феврале 2022 года российские войска пытались пройти на Киев.

Напомним, что у Зеленского рассказали, чем для рф закончится война в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!