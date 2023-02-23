В сети показали надувные системы РСЗО, которыми украинцы «пугают» россиян

Практически с самого начала войны в Украине, российские пропагандисты утверждают про то, что армия рф уничтожает десятки единиц западной техники за один ракетный удар. И оказывается, в этом есть доля правды.

Война в Украине началась 24 февраля 2022 года. Российские войска, по приказу владимира путина*, нарушили государственную границу независимого государство и заехали на танках в мирные украинские области. Тогда весь мир вздрогнул от нахальства российского правительства — и тогда закрутилась большая военная «машина помощи» Украине, которая помогает в обеспечении украинской армии. С тех пор в российском информационном пространстве ходит информация о массовом уничтожении западной техники, которая поставляется в Украину.

И нельзя сказать, что в этом нет правда. Однако, «техника» надувная, и производят ее в Чехии.

Чешская компания в последнее время активно занимается производством надувных РСЗО HIMARS и M777, которые пользуются большим спросом со стороны украинских военных. Как сообщается, эти надувные муляжи используются в качестве приманки для противника, что позволяет эффективно заманить его в засаду.

Неудивительно, что русские пропагандисты не упускают возможности использовать эту тему для своих целей. Так, в их репортажах постоянно появляются упоминания о тысячах HIMARS, которые якобы находятся на территории Украины и представляют угрозу для россии.

Однако на самом деле это всего лишь фантазии пропагандистов, поскольку настоящих надувных муляжей на территории Украины не так много, а использование их происходит исключительно в рамках стратегии противодействия агрессии со стороны россии.

Тем не менее, эти надувные М270 та М142 HIMARS продолжают оставаться популярными среди украинских военных, которые используют их для различных тренировок и учений. Кроме того, они могут быть использованы и в качестве декораций на парадах и других мероприятиях, что делает их еще более востребованными.

Чеська фірма виробляє по 35 надувних муляжів на місяць до РСЗО М270 та М142 HIMARS для ЗСУ. Десь тихенько заплакав Конашенков. pic.twitter.com/Np8aUTB92b — Dietrich von Totenkopf (@AleschProks) February 23, 2023

Ранее «Курсор» информировал, что Китай выступил с обвинениями в адрес США касательно войны в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!