Правительство Германии сообщает о поразительном росте антисемитских преступлений на 29%

В целом, в прошлом году было зарегистрировано 3027 антисемитских инцидентов, по сравнению с 2351 в 2020 году. Подавляющее большинство из них было связано с правым экстремизмом.

В ежегодном докладе правительства Германии о развитии экстремизма отмечается почти 29%-ный рост преступлений на почве антисемитизма в 2021 году по сравнению с предыдущим годом.

Доклад, опубликованный во вторник Федеральным ведомством по защите конституции, основан на статистических данных, представленных в мае Федеральным управлением уголовной полиции.

В целом, в прошлом году было зарегистрировано 3027 антисемитских инцидентов, по сравнению с 2351 в 2020 году. Подавляющее большинство из них было связано с правым экстремизмом, однако антисемитизм исламских экстремистов также растет: зарегистрировано 122 инцидента по сравнению с 26 годом ранее.

Большинство зарегистрированных преступлений связаны с незаконными заявлениями и публикациями — отрицание Холокоста и другие формы языка вражды объявлены в Германии вне закона — в том числе в Интернете. Но также были зарегистрированы нападения на людей и синагоги.

Напомним, что ранее в Германии отреагировали на слова лаврова о том, что Гитлер якобы был евреем. Представитель правительства Германии Штеффен Хебестрейт назвал слова министра иностранных дел россии «абсурдом». Он отметил, что больше в комментариях эта чушь не нуждается.

Также Курсор сообщал, что Беннет раскритиковал слова министра иностранных дел россии лаврова. «Я осуждаю высказывание министра иностранных дел россии. Его утверждения ложны и возмутительны. Цель такого рода лжи — обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, совершенных против них, тем самым сняв ответственность с врагов Израиля».