ABC News временно отстраняет Вупи Голдберг от работы за высказывания о Холокосте

Президент телеканала ABC News Ким Годвин временно отстранила известную американскую актрису Вупи Голдберг от участия в съемках телепередачи The View из-за ее оскорбительного высказывания о Холокосте.

Во время своего выступления на ток-шоу известная актриса и ведущая Вупи Голдберг, когда разговор зашел на тему Холокоста, сказала, что этот вопрос связан не с понятием расизма, а с негуманностью людей по отношению друг к другу.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «New Inform».

Из-за произнесенных слов на актрису моментально обрушилась волна критики. Глава канала ABC News также заявила в своем Twitter-аккаунте о временном «отпуске» Голдберг.

«С настоящего момента я отстраняю Вупи Голдберг на две недели за ее неверные и оскорбительные комментарии», – сообщила глава телеканала ABC Ким Годвин.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Иерусалиме оправдали начальника полицейского участка, который напал на протестующих.

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