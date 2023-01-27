Америка объявила о ликвидации лидера ИГИЛ в Сомали

Операция по ликвидации лидера ИГИЛ была одобрена президентом США Джо Байденом на этой неделе.

Военные США провели операцию, в результате которой на севере Сомали ликвидировали высокопоставленного лидера Исламского государства Билала аль-Судани и около 10 боевиков.

Об этом сообщает The New York Times.

«Прошлой ночью по приказу президента американские военные провели операцию на севере Сомали, в результате которой был ликвидирован Билал аль-Судани, ключевой деятель, а также координатор глобальной сети ИГИЛ. Благодаря тщательному планированию и безупречному исполнению плана жертв среди американских военнослужащих или гражданских лиц не было» — сообщили американские военные.

Военные планировали захватить террористов живьем, но они оказали ожесточенное сопротивление, поэтому были убиты.

Согласно данным американской разведки, аль-Судани был ответственным за расширение деятельности ИГИЛ в Африке. Также он занимался финансированием филиалов группировки по всему миру.

Официальные лица отказались обсуждать основные детали операции. Кроме этого, они не сообщили каких-либо деталей о том, удалось ли собрать разведданные, как военные проводили операцию или даже сколько американских военнослужащих участвовало в операции.

Ранее Курсор писал, что двух лидеров ИГИЛ убили в результате авиаудара. Два высокопоставленных деятеля ИГИЛ были убиты в результате авиаудара США на востоке Сирии.

Курсор сообщал, что 30 ноября прошлого года также стало известно об убийстве в верховного лидера (калифа) террористической группировки Исламское государство (ИГИЛ) Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Курайши. Тогда его заменили на Абу аль-Хусейн аль-Хусайни аль-Кураши.