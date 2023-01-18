Американец купил заброшенный склад и раскрыл убийство 12-летней давности

В США мужчина купил заброшенный склад в городе Сиэтл (штат Вашингтон) и случайно раскрыл преступление 12-летней давности. Оказалось, что в помещении хранились останки женщины и детей.

Об этом сообщает LADbible.

Джордж Геннаи купил ячейку, поскольку надеялся, что там сохранились ценные вещи. Помимо этого, он хотел узнать, почему она оставалась нетронутой в течение долгого времени, хотя за нее продолжали платить. Он выкупил склад, принялся расчищать помещение и заметил неприятный запах. Его источником оказался мусорный пакет, в котором лежал человеческий череп. Шокированный мужчина сообщил о находке в полицию. В итоге в складской ячейке обнаружили останки женщины, 36-летней Барбары Бендер, и ее детей: 15-летнего Марка и восьмилетнего Брайана. Все трое в течение 12 лет считались пропавшими без вести.

На месте происшествия сотрудники полиции также нашли топор со следами крови. В ходе расследования выяснилось, что в день исчезновения Бендер подала на развод с мужем. Когда ее видели в последний раз, она грузила свои вещи в фургон.

Расследование привело сотрудников правоохранительных органов к бывшему супругу Бендер. Мужчина был арестован и признался в причастности к гибели женщины и детей. Его приговорили к 80 годам тюремного заключения за три убийства первой степени. Мать Бендер призналась, что почувствовала облегчение, когда узнала судьбу дочери.

По словам женщины, ей было тяжело находиться в неведении в течение долгих лет. «Теперь, по крайней мере, они могут быть похоронены и покоиться с миром», — говорит двоюродный брат Бендер.

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