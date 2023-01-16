Такое же имя и внешность: американец узнал о существовании двойника

В США баскетболист узнал о существовании своего двойника с таким же именем, внешностью и работой.

Историю почти идентичных незнакомцев публикует The Sun.

В 2015 году Брэйди Фейгл перенес операцию на локте. Спустя полгода после процедуры сотрудники клиники позвонили тренеру мужчины и спросили, когда тот приедет на операцию.

Тренер удивился и ответил, что баскетболист уже прооперирован и проходит реабилитацию. Так выяснилось, что у Фейгла есть полный тезка, который тоже играет в баскетбол и получил схожую травму. Спортсмен должен был оперироваться у того же врача, что и Фейгл.

Мужчины выглядят практически одинаково: оба рыжие, ростом 193 сантиметра, оба баскетболисты и носят очки. Основное различие было в возрасте: один Фейгл был старше другого на пять лет.

Пораженные своим сходством баскетболисты решили сдать ДНК-тест, чтобы проверить, не родственники ли они. К удивлению обоих, никаких кровных связей между ними обнаружено не было. Тем не менее, как говорит старший Фейгл, в каком-то смысле они навсегда останутся братьями.

«Курсор» писал ранее, что это может звучать как научная фантастика, но некоторые ученые утверждают, что в течение следующего десятилетия у вас, вероятно, появится цифровой двойник. Будучи копией человека, цифровой двойник в идеале принимал бы те же решения, что и вы, если бы вам представили те же материалы.