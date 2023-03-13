Американец на неделю застрял в погребенной под снегом машине и выжил

Все это время мужчина выживал, питаясь снегом и круассанами.

Пожилой житель США из штата Калифорния на неделю застрял в занесенной метелью машине на дороге в Долину Смерти.

Об этом сообщает People.

81-летний Джерри Алан Джурет пропал 24 февраля. Последнее, что было известно об американце — он собирался поехать из калифорнийского населенного пункта Биг-Пайн в город Гарднервилл, штат Невада. Расстояние между ними составляет около 270 километров. 2 марта пилоты патрульного вертолета заметили его погребенный под снегом автомобиль Ford Escape на трассе, ведущей в Долину Смерти.

«Когда полицейские подлетели поближе, мужчина опустил стекло и начал махать рукой из машины», — рассказали в полиции.

Оказалось, что Джурет попал в снежную бурю и застрял. Все это время американец выживал, питаясь снегом и круассанами. Мужчину доставили в больницу, откуда выписали в тот же день.

«Я считаю, что это чудо. Он был так счастлив, что его наконец спасли, и улыбался всю дорогу до аэропорта», — заявил брат спасенного.

«Курсор» писал ранее, что житель Калифорнии (США) в течение одного часа стал участником четырех дорожно-транспортных происшествий и остался практически невредимым.