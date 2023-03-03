Американец попал в четыре аварии за час и отделался травмой руки

Житель Калифорнии (США) в течение одного часа стал участником четырех дорожно-транспортных происшествий и остался практически невредимым.

Об этом сообщает Daily Mail.

32-летний Джеймс Холси возвращался домой и неожиданно попал в снежную бурю. Его автомобиль начал соскальзывать на горке.

«Я заметил встречную машину, и чтобы не столкнуться с ней лоб в лоб, съехал на обочину и проколол переднее колесо», — пояснил мужчина.

Джеймс вызвал эвакуатор и когда его ждал, в него врезалась другая машина. В результате этого ДТП американец получил травму руки, как и другой водитель.

И пока Холси перевязывал руки футболкой себе и пострадавшему, его снова сбил автомобиль, который поднимался на холм. Мужчина оказался зажат между двумя транспортными средствами. В результате произошедшего он не получил новых травм.

Вскоре на место происшествия приехала скорая помощь, и парамедики повезли американца в больницу. Как только Холси подумал, что теперь он в безопасности, в скорую помощь врезался еще один автомобиль. В медицинское учреждение мужчина все же попал, но вышел оттуда спустя два часа.

«Курсор» писал ранее, что в воскресенье, 26 февраля, в районе горы Тавор произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезные травмы получила женщина. Для ее эвакуации потребовался вертолет.