Американец попал в книгу рекордов Гиннесса благодаря коллекции видеоигр

Мужчина начал собирать ее еще в 1987 году, когда ему было 10 лет.

45-летний американец, проживающий в штате Техас, попал в книгу рекордов Гиннеса, потому что собрал самую большую в мире коллекцию видеоигр. Она оценивается в 2,1 миллиона долларов.

Об этом пишет Daily Mail.

Геймер начал собирать свою коллекцию еще в 1987 году в возрасте 10 лет со своей стопкой игр для Sega Genesis. И по его словам, он еще не закончил. Антонио хочет развивать свое хобби продолжать собирать коллекцию, даже после того, как уже попал в книгу рекордов Гиннесса.

Монтейро теперь является рекордсменом по самой большой коллекции игр Xbox, Sega, Nintendo, PlayStation и самой большой коллекции видеоигр в целом. Так что ему принадлежит сразу пять мировых рекордов. Его коллекция занимает целую комнату. Где все игры расставлены по производителям и алфавиту.

«Изначально моя коллекция была сосредоточена на покупке некоторых игр, в которые я играл в юности. Я рассматриваю видеоигры как форму искусства, где творчество и повествование выходят за рамки безграничных возможностей», — отметил коллекционер.

В раю для геймеров есть все: от самых первых игровых консолей Nintendo до новейших выпусков видеоигр.

Но из-за того, что игр слишком много, Антонио не смог сыграть в них все. К тому же у него есть любимчики. Самой своей любимой игрой он называет Super Castlevania IV, которая была выпущена Super Nintendo, поскольку она вызывает «теплые детские воспоминания».

«Курсор» писал ранее, что американское издание Time традиционно рассказывает читателям об итогах уходящего года, попутно составив рейтинг из десяти лучших видеоигр.