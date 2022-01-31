Американка из Канзаса подозревается в руководстве женским батальоном ИГИЛ

42-летней Эллисон Флюк-Экрен предъявлено обвинение в оказании материальной поддержки террористической организации. Кроме того, она тренировала женский батальон, обучая обращаться с оружием.

Ранее проживающая в штате Канзас женщина была обвинена в присоединении к террористической организации «Исламское государство» и руководстве ее женским батальоном.

Об этом пишет Times of Israel.

Ее начали преследовать еще в 2019 году, однако соответствующее заявление было опубликовано лишь недавно. Это произошло после того, как Флюк-Экрен перевезли на территорию Штатов в пятницу для предъявления обвинений.

Прокуратура утверждает, что Флюк-Экрен собиралась нанять террористов для того, чтобы атаковать на кампус одного из американских колледжей. при этом она обсуждала теракт прямо посреди торгового центра. Одному из свидетелей она сказала, что считает любое нападение, в результате которого не погибло большое количество людей, «пустой тратой ресурсов».

В письменном заявлении агента ФБР Дэвида Робинса говорится, что женщина стала главой подразделения ИГИЛ под названием «Хатиба Нусайба» в городе Ракка, Сирия. Такую должность в террористической группировке она заняла в конце 2016 года. Это подразделение, состоящее исключительно из женщин, было обучено обращению с АК-47, винтовками, гранатами, а также использовало пояса смертников.

Ранее Курсор сообщал, что египетский суд приговорил 10 членов террористической организации к смертной казни.

Еще напомним, что Токаев рассказал, как таинственным террористам удалось проникнуть в Казахстан.

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