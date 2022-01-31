Египетский суд приговорил 10 членов террористической организации к смертной казни

Египетский суд приговорил к смертной казни 10 членов «Братьев-мусульман», признанных виновными в насилии в отношении силовиков.

Стало известно, что суд в Египте вынес смертный приговор 10 членам террористической организации «Братья-мусульмане» за насилия в отношении сотрудников службы безопасности в 2015 году.

Об этом сообщает Israel National News.

Теперь дело будет передано Великому муфтию, высшему богословскому авторитету Египта — формальность в делах о смертной казни — до того, как 19 июня состоится заседание суда для утверждения приговоров.

По словам источника, из 10 человек девять находились под стражей, а один был осужден заочно.

Их обвинили в многочисленных случаях насилия в отношении полиции в 2015 году.

«Братья-мусульмане» были объявлены вне закона и признаны террористической организацией в Египте в декабре 2013 года, через несколько месяцев после свержения исламистского президента Мохаммеда Мурси, высокопоставленного члена «Братьев-мусульман», после массовых протестов против его правления.

После изгнания Мурси египетские власти начали репрессии против членов и сторонников «Братьев-мусульман». В рамках репрессий тысячи сторонников Братства были заключены в тюрьму, а группа была занесена в черный список как террористическая организация.

В 2018 году Египет принял закон о надзоре за замораживанием активов «террористов» и «террористических групп».

После утверждения этого закона были заморожены активы более 1000 благотворительных организаций, связанных с «Братьями-мусульманами» .

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что арабские террористы атаковали пост ЦАХАЛа в Самарии.

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