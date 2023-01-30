Американка пожаловалась на боль в животе, а спустя пару часов неожиданно родила

У женщины даже не появился живот, и она без затруднений вела привычный образ жизни.

Не знавшая о беременности жительница Южной Каролины (США) пожаловалась на боль в животе и через несколько часов неожиданно родила здоровую дочь.

Об этом сообщает Daily Mail.

18-летняя американка Брай Блантон рассказала, что однажды проснулась рано утром от резкой боли и почувствовала, что у нее промокла простыня. Испугавшись, она позвала мать, 36-летнюю Дженнифер Блэквелл. Когда женщина увидела скорчившуюся от мучений дочь, она сразу же решила отвезти ее в больницу. После осмотра у врача выяснилось, что Блантон рожает.

Эта новость шокировала и роженицу, и ее мать, поскольку ранее Блантон несколько раз делала тесты на беременность, и все они показывали отрицательный результат. Более того, у нее не появился живот, и она без затруднений вела привычный активный образ жизни.

Всего через несколько часов на свет появилась ее новорожденная дочь. По словам Блантон, первые четыре часа после родов она была в истерике, но потом осознала, что произошло. Несмотря на удивление, друзья и близкие поздравили Блантон и поддержали ее.

Мать женщины призналась, что сама впервые родила в 17 лет и столкнулась с осуждением. Поэтому она была рада за дочь, которую окружают любящие и понимающие люди.

«Курсор» писал ранее, что молодая женщина по имени Тамара родила ребенка на борту рейса KLM из Эквадора в Амстердам и это стало для нее неожиданностью, поскольку она не подозревала, что беременна. За несколько часов до приземления самолета женщина почувствовала боль в животе и сходила в туалет. Там, после нескольких коротких схваток, она родила сына.