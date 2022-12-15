Женщина, летевшая в Эквадор, не знала о беременности и родила в туалете

Девушка и новорожденный после приземления были немедленно эвакуированы в больницу.

Молодая женщина по имени Тамара родила ребенка на борту рейса KLM из Эквадора в Амстердам и это стало для нее неожиданностью, поскольку она не подозревала, что беременна.

Об этом пишет NL Times.

За несколько часов до приземления самолета женщина почувствовала боль в животе и сходила в туалет. Там, после нескольких коротких схваток, она родила сына.

В самолете находились два врача и медсестра из Австрии, которые смогли оказать помощь. По данным больницы, мать назвала сына в честь одного из пришедших на помощь — Максимилиан. Женщина с новорожденным были доставлены в больницу после приземления в аэропорту Схипхол.

Сообщается, что и мать, и сын чувствуют себя хорошо.

«Курсор» писал ранее, что у британки Молли Гилберт предродовые схватки начались через 24 часа после того, как она узнала, что беременна. До этого женщина, по ее же признанию, не испытывала никаких признаков приближающегося материнства.

Еще мы писали, что смарт-часы от компании Apple помогли 32-летней женщине узнать, что она в положении, еще до того, как она сделала соответствующий тест и обратилась к врачу.