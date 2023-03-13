Американку посадят в тюрьму за отказ лечить инфекционное заболевание

Это заболевание излечимо, но терапия его достаточно длительная.

Больную туберкулезом жительницу США, которая год отказывалась лечить смертельно опасную болезнь, посадят в тюрьму.

Об этом сообщает Daily Mirror.

Женщина из города Такома (штат Вашингтон) в течение года отвергала план лечения заразной болезни, составленный врачами. Ее отказ серьезно отнестись к своему диагнозу и игнорирование предписаний медиков нарушили многочисленные судебные постановления. Американку 17 раз вызывали в суд, который выносил решения, обязывавшие ее начать терапию. Местный департамент здравоохранения утверждает, что женщина «сознательно и умышленно проигнорировала постановления суда».

Судья Филип Соренсен оставил в силе ранее вынесенное постановление о заключении нарушительницы в тюрьму или подходящее лечебное учреждение до тех пор, пока официальные лица не выдадут ей справку, что она здорова.

Пациентка по-прежнему отказывается от самоизоляции и необходимого лечения. Ордер на гражданский арест позволит правоохранительным органам задержать и доставить ее в учреждение, оборудованное для изоляции, забора анализов и лечения.

Отметим, что туберкулез — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Заразиться может каждый, но особенно восприимчивы к туберкулезу дети и люди со слабым иммунитетом. Заболевание излечимо, но терапия его достаточно длительная. Огромное значение имеет ранняя диагностика туберкулеза.

«Курсор» писал ранее, что на севере Израиля еще у двоих детей выявили вирус полиомиелита — инфекционного заболевания, поражающее нервную систему.