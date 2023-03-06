На севере Израиля выявили новые случаи полиомиелита у детей

В воскресенье вечером, 5 марта, на севере страны еще у двоих детей выявили вирус полиомиелита — инфекционного заболевания, поражающее нервную систему.

Об этом пишет издание News.walla.

Дети вступили в тесный контакт с 8-летним больным пациентом из района Цфата, который не был вакцинирован. Министерство начало эпидемиологическое расследование.

На данный момент выявлено пятеро детей, подвергшихся воздействию вируса и получивших положительный результат лабораторных анализов, все они на данном этапе не имеют клинических симптомов.

Отмечается, что в последние месяцы в канализационных водах по всему Израилю был обнаружен вирус полиомиелита. Более 150 000 детей до сих пор не привиты от вируса.

Первые симптомы заболевания: высокая температура, усталость, головная боль, рвота, скованность мышц шеи и боль в конечностях. Заболеть может каждый невакцинированный человек — как ребенок, так и взрослый. Но наиболее уязвимы дети в возрасте до пяти лет.

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