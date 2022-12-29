Американские военные получат «умные» очки от Microsoft

Власти США закупят для американских военных 10 тыс. умных очков с функциями дополненной реальности от Microsoft в 2023 году.

Об этом сообщает издание ArmyTimes.

«Устройство сочетает в одном комплекте ночное видение, инструменты дополненной реальности для тренировок и миссий, беспроводную связь и обнаружение целей», — говорится в статье.

По данным источников, в армии США планируют начать широко использовать гарнитуры смешанной реальности со следующего года. Утверждается, что умные гаджеты поставят по программе Integrated Visual Augmentation System (IVAS). Ее бюджет оценивается в $22 млрд.

Согласно информации ArmyTimes, пять тыс. гарнитур передадут в войска и еще столько же — в оперативные и учебные подразделения, названия которых не разглашаются. Умные очки разработаны на базе Microsoft HoloLens.

Журналисты пояснили, что первоначально военные должны были получить очки еще в конце 2021 года, но позже дедлайн изменился на сентябрь 2022 года. Из-за технических проблем и доработок гарнитуру в итоге поставят только в начале следующего года.

«Курсор» сообщал, что демобилизованные солдаты ЦАХАЛа пройдут бесплатное обучение в Microsoft.