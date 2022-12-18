Демобилизованные солдаты ЦАХАЛа пройдут бесплатное обучение в Microsoft

Это может сократить экономические и социальные разрывы между разными частями израильского общества

Израильский офис компании Microsoft совместно с Apple Association будет бесплатно обучать демобилизовавшихся солдат-срочников ЦАХАЛа профессиям в области кибербезопасности.

Об этом сообщает издание «Детали».

Запланировано открытие компанией специальных курсов для солдат ЦАХАЛа, не служивших в киберподразделениях (таких, как подразделение 8200) и являющихся выходцами с географической и социальной периферии Израиля.

Уже сегодня, 18 декабря, состоялось начало обучения первой группы. В начале следующего года откроют еще два цикла обучения. В каждую группу войдут по 35 участников, проходящих обучение примерно 3,5 месяца. Выпускникам курсов дадут международный сертификат и предоставят возможность работать аналитиками SOC (Security Operation Center).

Бесплатное обучение внедрили для того, чтобы отслужившие солдатам могли интегрироваться в сферу высоких технологий. Благодаря этому хотят снизить дефицит специалистов в хайтеке.

Также речь идет о сокращении экономических и социальных разрывов между разными частями израильского общества. Как минимум 50% участников курсы будут женщины.

Ранее армия обороны Израиля предоставила информацию, которая опровергла тезисы о том, что большая часть боевых солдат ЦАХАЛа прибыла с периферии, в то время как новобранцы из центра страны в основном назначаются на небоевые позиции, такие как технологические позиции. Утверждается, что у большей части солдат высокий социально-экономический статус.

«Курсор» сообщал, что многие специалисты в области высоких технологий, генеральные директора, предприниматели и венчурные капиталисты подписали письмо назначенному премьер-министром Биньямину Нетаниягу. Они попросили лидера Ликуда «остановить усиливающийся снежный ком, стабилизировать корабль и сохранить статус-кво между всеми частями израильского общества».