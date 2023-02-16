Нетипичный прогноз: генерал США предположил, как именно закончится война в Украине

По мнению председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал США Марка Милли, война Украины против *россии завершится за столом переговоров, и ни одна из участниц боевых действий не достигнет своих военных целей.

Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

«Для россиян будет почти невозможно достичь своих политических целей военным путем. Маловероятно, что россия захватит Украину. Этого просто не произойдет. В этом году Украине также очень, очень трудно выгнать россиян с каждого сантиметра оккупированной россией территории Украины. Это не значит, что это не может произойти… Но это чрезвычайно сложно. И это потребует, по сути, развала российской армии», – сказал военный.

У Милли спросили, не пришло ли время для дипломатических переговоров.

«До начала весны осталось несколько недель, но это движущееся окно. Возможности могут появиться в любой момент времени», – ответил он и добавил, что обе стороны «довольно сильно зациклились на своих целях» и не желают вести переговоры.

По словам генерала, эта война напомнила урок Второй мировой о том, что агрессию необходимо останавливать «твердостью, сдерживанием, военной силой». Он добавил, что что с ядерным арсеналом рф ставки стали выше.

«В этом конкретном случае мы имеем дело с большой страной, у которой есть ядерное оружие. Поэтому вы должны быть очень, очень сознательными в отношении управления эскалацией. В то же время вы должны отстаивать принципы, на которых была основана Организация Объединенных Наций и на которых основывается международный порядок», – подытожил он.

Также «Курсор» сообщал, что Зеленский прокомментировал встречу с главой МИД Израиля Коэном.

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