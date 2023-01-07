Антиизраильская предвзятость: Гарвард отказал в работе экс-главе Human Rights Watch

Декан Гарвардского университета отказался от сотрудничества с экс-главой Human Rights Watch Кеннетом Ротом из-за его антиизраильских предубеждений.

Об этом сообщает The National и The Guardian.

Известно, что Рота попросили стать старшим научным сотрудником Гарвардского центра Карра по правам человека, входящего в университетскую школу Кеннеди, вскоре после того, как в мае он объявил о выходе на пенсию. Однако Дуглас Эльмендорф, декан школы, отклонил кандидатуру Рота из-за давней позиции HRW против Израиля.

В беседе с журналистами Рот признался, что заметил что-то неладное во время телефонного разговора с Элмендорфом в июле. По его мнению, ему отказали в должности, потому что декан уступил давлению со стороны произраильских спонсоров школы.

«У нас была совершенно приятная беседа около получаса, но ближе к концу он задал вопрос: «У тебя есть враги?» И я сказал: «У меня их много. Это риск профессии. Он не хотел слышать о том, что я подвергся санкциям со стороны Китая, санкций со стороны России или атакам со стороны Руанды или Саудовской Аравии. Он хотел знать: какова моя позиция в отношении Израиля?», — сказал Рот.

Рот, являющийся евреем, руководил нью-йоркской группой в течение трех десятилетий. Он отстаивал ряд вопросов прав человека, в том числе продвижение противопехотных наземных мин и создание Международного уголовного суда для судебного преследования за военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

Правозащитники широко хвалят Рота и HRW за их работу, но их резкая критика Израиля, включая обвинения в военных преступлениях и апартеиде, разозлила израильские власти и произраильские группы. В 2021 году HRW опубликовала обширный 213-страничный отчет, в котором обвинила Израиль в апартеиде. Израиль отверг отчет, назвав его «выдуманные утверждения… нелепыми и ложными» и обвинив HRW в «давней антиизраильской программе».

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